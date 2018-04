(VIDEO) SLOBA JE LUNU UHVATIO ZA VILICU DA JE UĆUTKA: Ali Anabelin stav o tom nasilju će vas ŠOKIRATI!

Sloba Radovanović i Luna Đogani od početka svoje romense malo se vole pa malo svađaju.

Sloba je čak i slomio ruku kada se posvađao sa Lunom, udarivši u zid šakom, morao je i na operaciju posle toga. Ponovo su nedavno se žestoko posvađali dok su bili u izolaciji. Sloba se toliko iznervirao da je Lunu uhvatio za vilicu da je ućutka.

Mnoge je iznenadila izjava Lunine mame Anabele koja ništa loše nije videla u tome.

"Meni je to sve super slatko. To je ljubav, to se dešava. Ko kaže da se ne dešava, taj laže. Posle sedam meseci ja im skidam kapu. Ja to ne bi mogla - ispričala je ona gostujući u emisiji vezanoj za "Zadrugu".

Kurir.rs/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

PODOČNJACI, ISPIJENO LICE... Ovakvu Anabelu Atijas nikada niste videli

Kurir

Autor: Kurir