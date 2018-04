(VIDEO) ONA MU JE ČETVRTA KU.A PO REDU I PRAVI GREŠKU! Mina oplela po Đeksonovoj novoj devojci, nije je štedela!

Nemanja Đerić Đekson je poznat kao zavodnik u vili, a sada je započeo vezu sa četvrtom devojkom u rijalitiju - pevačicom Andrijanom Radonjić.

Po tom pitanju oglasila se njegova bivša devojka Mina Vrbaški, sa kojom je imao veoma buran odnos.

“Nije da mi je teško, samo mi je neprijatno jer sam ja imala nešto sa njim. Najviše mi je krivo što Andrijana pravi grešku isto kao što sam i ja. Ona je četvrta po redu koja je njegova kuja. Poznajem Nemanju bolje od svih! Zbog Andrijane mi je krivo što je pomislila da je Nemanja mnogo bitniji i važniji od njenog prijateljstva sa Sanjom, Borom i Matorom. Ona je njega pljuvala uvek, a na kraju mislim da je sa njim samo zbog marketinga, da bi pesmu ispromovisala", rekla je Mina i dodala:

foto: Printscreen/Youtube

"Mislila sam da je mnogo pametnija i to je totalno čudno sa njene strane. Ona je kao mirna i povučena, a evo sa kakvim je dečkom završila. Ne smeta mi kad vidim njih dvoje, nego sam se umorila od ove igre i dosta sam igrala neku svoju igricu i pravila zbrke. Odlučila sam da se smirim, a svi me opet napadaju kako ja glumim i kako je to fejk veza, a baš suprotno. Srećna sam i baš mi ništa ne fali sa njim i mnogo mi je drag", rekla je Mina.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO 18+) EVO ZAŠTO JE POLUDEO ZA NJOM: Šakova MALOLETNICA se snimala gola!

Kurir

Autor: Kurir