Folk pevačica Ana Bekuta (58) , član je žirija "Zvezda Granda" već nekoliko sezona, a sada je odlučila da progovori o svađama.

Spekulisalo se da je reč o scenariju, ali Ana tvrdi da to nije istina.

"Ništa nije dogovoreno, tu do izražaja dolazi brzina razmišljanja svakog od nas. Ponašamo se kao da tu nema kamera, i to je veoma bitno, da smo svi opušteno. Znamo granicu do koje treba da idemo", rekla je Ana u emisiji "Glamur".

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir