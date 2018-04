(VIDEO) ŽESTOK OBRAČUN U PAROVIMA: Đus fizički nasrnuo na Marinkovića, obezbeđenje ih jedva razdvojilo!

U rijalitiju "Parovi" sinoć je bila burna noć, te je došlo do fizičkog obračuna.

Ivan Ivanović Đus i Ivan Marinković su se prvo gurkali i prepucavali, a onda je reperu pukao film, pa je bivšeg supruga Goce Tržan šutnuo u grudi. Tu nije bio kraj, iako su se umešali obezbeđenje i drugi ukućani.

"Što me ne nabodeš, si*o jedna. Ajde, nabodi me. Lakiću, nemoj to, pusti ga da me nabode". vikao je Đus.

U svađu se umešao Milutin Radosavljević Mili, a Marinković je dobacivao Đusu:

"Šta gledaš njega, gledaj mene, pi*ko jedna".

(Kurir/Happy, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir