(VIDEO) NIKO NEĆE TAKVU ŽENU, TI SI SRAMOTA: Toma raskinuo sa Minom zbog drugog rijaliti učesnika!

Čim je ušao maneken Tomislav Panić u Zadrugu, na njega je bacila oko Mina Vrbaški. Ona je raskinula vezu sa Nemanjom Đerićem Đeksonom i uplovila u romansu sa Svilajnčaninom, ali očigledno je njoj došao kraj.

Naime, Toma je pobesneo danas na Minu i odlučio da raskine sa njom, a kako deluje razlog je Mića.

"Nadam se da nećeš iznositi šta sam ti ja pričao, ja neću ono što si ti. Tako da eto, uživaj. To što radiš, Mina, to je sramota. Igraj Mićinu igru. Ja nisam mogao da verujem kad sam čuo i video to od tebe. Izvoli, živi svoj život, budi u rijalitiju. Radi šta hoćeš, nemam ništa protiv. Ali zapamti, sutra ćeš imati dete, a normalan dečko i normalna porodica ne bi takvu ženu pored sebe. Ja tebe ne spuštam, ali ovo je sramota šta radiš. Ja sam mislio da si ti super, te da ćemo živeti zajedno, te za bebu, sve je to super. Ja ti ne verujem od prvog dana, šta si mislila ti, da me vučeš za povodac? Pa ja nisam dripac. Meni su ovi ljudi nebitni skroz, ali ne podcenjujem nikog odavde. Ovde se svi igraju, neka se igraju. Ja sam sebe predstavio, što se mene tiče. Mene druge stvari ne interesuju više, a tebe interesuju neke treće stvari. E baš zato sam raskinuo, jer ja nisam deo cirkusa. Ti misliš da sam ja toliko bez informacija? Ne moraš da izlaziš iz kreveta, čekaj novog dečka u njemu i nemoj da misliš da ćemo se pomiriti ni ovde ni napolju. Neću ni da ti se javim napolju. Ovde ću da ti budem prijatelj, mada ti imaš ovde bitnije prijatelje. Tebi je potrebna priča. Ja to neću. Ja sam hteo da raskinem sa tobom još pre dve nedelje", rekao je Toma.

"Ma kakvu Mićinu igru, ja sam sve kontra rekla. Ja se sa Nemanjom ništa nisam dogovarala. On se igra, ja se ništa sa njim nisam dogovarala", rekla je Mina, koja je skoro sve vreme ćutala i slušala Tomu.

(Kurir/Svet, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir