(VIDEO) GLEDALA SAM TE KAKO SKAČEŠ PO NJEMU: Zorica detaljno opisala Lunin i Slobin seks, a pevač totalno podivljao!

Zorica Marković je rešila da da svoj komentar na odnos Lune Đogani i Slobe Radanovića, nakon što ju je mlada blogerka pitala zašto je mrzi.

Pevačica narodne muzike nije štedela reči, pa je detaljno opisala seks koji je gledala, pre nego što je ušla u rijaliti.

"Non-stop komentarišeš mene! Kad si došla na žurku rekla si Jovani kako ja nju ogovaram! U novinama si dala izjavu za mene! Znam i te kako šta pričaš o meni, ali me ne dotiče, jer ja vama ništa nisam uradila, niti ikada rekla ružnu reč za vas! Vi mene ne volite zbog Kristine, ja vas razumem i poštujem to! Ali to nije pravedno, jer ja vama ništa nisam uradila! Ja bih volela da znam šta sam ja vama uradila... Što sam sa njim u vezi?! Kakove to veze ima sa vama?!", rekla je Luna, a onda je Zorica smirenim tonom izrazila svoje mišljenje.

"Kad sam izašla odavde, vrlo dobro znaš da se nisam mešala ni u šta u vezi vaše priče, gledala sam rijaliti i ti si ustala i rekla: "Ona mene ne podnosi". Do tada ja progovorila za tebe nisam ništa. Mene su ljudi pitali kada sam izašla da iznesem svoje mišljenje kao učesnik o svemu, ja imam pravo na svoje mišljenje. Meni se ne dopada kad ja ujutru u pola 8 upalim televizor ili u pola 9, ti skačeš na Slobinom ku.cu i brišeš pi..icu rukom! Je l' nemam pravo da komentarišem da je to za mene loše kao gledaoca?", objasnila je Zorica.

Nakon njene izjave Sloba je poludeo, pa joj je rekao da takvo izražavanje ne priliči ženi njenih godina.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir