NIKO NIJE ZAŠTIĆEN: Vidić brutalno isprozivao Cecinu blisku prijateljicu!

Saša Vidić je poznat po svom oštrom sudu kada je o modi reč, a publika burno reaguje na njegove kritike.

Modnom stilisti povremeno zamere to što je blag prema svojim prijateljicama, ali on je svojim poslednjim modnim sudom dokazao da to baš i nije tako, budući da je oštro iskritikovao blisku prijateljicu Svetlane Cece Ražnatović.

foto: Printscreen/Premijera

Ni dugogodišnje prijateljstvo sa folk divom nije spasilo Viki Miljković od salve prozivki koje je Vidić izneo na račun njenog stila, ali i ličnosti:

"Čemu služe čizmice sa satom na peti?! Sve ovo što je obukla je plač majke BožIje. I da uđe u svemirski brod koji bi sleteo nekom slučajnošću, neće biti ni atraktivna, ni zanimljiva! Ćao, zdravo, njeno vreme je prošlo", rekao je Vidić za Exkluziv.

foto: Printscreen

(Kurir, Foto:Damir Dervišagić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Ceca Ražnatović

Kurir

Autor: Kurir