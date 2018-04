NAŠ GLUMAC BEZ DLAKE NA JEZIKU O TABU TEMAMA: Ono što je rekao o abortusu će vas ostaviti bez reči!

Stefan Buzurović koji je svima poznat iz serije "Istine i laži" odgovorio je iskreno na "tabu" pitanja o kojima se mnogi poznati ne bi usudili da govore.

Homoseksualci i deca



Homoseksualcima treba dozvoliti da stupaju u brak i niko ne treba da stoji na putu njihovoj ljubavi. To povlači sa sobom mnogo stvari. Na primer, ako je neko od homoseksualaca u bolnici, često su posete dozvoljene samo članovima porodice, tako da njihovi partneri ne mogu da ih posete. Mislim da seksualno opredeljenje ne utiče na inteligenciju i humanost, tako da sam siguran da bi gejevi, kao i heteroseksualni parovi, bili divni roditelji ukoliko bi im se omogućilo usvajanje dece.

foto: Damir Dervišagić

Abortus



Ako je abortus ubistvo, onda je dr.anje genocid i tu se priča završava.

Prostitucija



Najstariji zanat treba legalizovati, jer mnogi ljudi se bave raznim vidovima prostitucije, pa zbog čega da onda telesna bude zabranjena.

Seks na eks



Opravdavam seks na jednu noć i on je apsolutno OK! Ne razumem zašto bi to bilo grešno! Naravno, ukoliko su se obe strane sporazumele da to bude tako.

foto: Vladimir Šporčić

Razvod



Mislim da je dobar razvod bolji od lošeg braka i to nije fraza, već živa istina.

Lake droge



Smatram da treba legalizovati marihuanu, ali isključivo u medicinske svrhe. Uvek je postojala upotreba i zloupotreba droga, ali, naravno, sve te supstance su zlo za čovečanstvo.

Kurir.rs/Alo, Foto: Zorana Jevtić

