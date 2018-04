(VIDEO) LUNA LIJE SUZE ZBOG ANASTASIJE? Ona me zaje.ala zbog muškarca, kao mrava me uništila!

U rijalitiju je između Lune Đogani i Jovane Tomić Matore nastala svađa, nakon pitanja zašto pričaju da su dobre prijateljice, a u rijalitiju ne razgovaraju.

Luna je bila povređena što se Jovana više druži sa Kijom Kockar, koju je kod nje ogovarala.

Luna je počela da plače u izolaciji i da se žali Slobi i Milanu. U jednom trenutku, ponovo je pokrenula priču o nekad najboljoj drugarici, a svi pretpostavljaju da je reč o Anastasiji Ražnatović.

foto: Filip Plavčić

Iako je Sloba pokušao da je obuzda da ne priča o njoj, Luna je rekla da je pusti da govori.

"Imam problem da jednostavno verujem ljudima. Imam problem, i napolju! Osoba koja bi dala život za mene, koja je bila tu za mene u svakom trenutku, sestra moja, na njoj sam se uvek najviše izd.kavala i bila ološ. To je moja Vanja, uvek. To sam ovde shvatila, da sam bila je*eni ološ prema njoj svaki put kad nije zaslužila! To me je jedna osoba sje.ala, ti znaš koja me je sje.ala! Jedna devojka...", počela je da priča Luna i nastavila:

foto: Printscreen/Youtube

"Zbog nje sam postala takva, zato što me je ona sje.ala! Što sam joj trinaest godina bila najveći prijatelj i podrška i sestra u svakom trenutku, ona me je zaje.ala zbog muškarca je.enog koji više nije u njenom životu! Kao kera me je zgazila, kao mrava me je uništila", pričala je Luna.

"Slušaj me, prestani da pričaš o tome! Ja kad ti pričam ja ti govorim za tvoje dobro", rekao joj je Sloba.

"Hoću da pričam o čemu god ja poželim, lakše mi je da pričam. Zna se sve o nama, ne želim da krijem ništa", rekla mu je Luna.

Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Youtube

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) ZAPEVALE U DUETU: Anastasija i Ceca ukrstile glasove, pa napravile lom!

Kurir

Autor: Kurir