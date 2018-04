SNEŽANA JOVIČIĆ OTKRILA SVOG FAVORITA ZA POBEDU PA PROGOVORILA O GREBANJU, DUGOVIMA, STRAHU: Prepoznala me i uplašila se da ću izneti ISTINU O NJOJ

Koji je tvoj favorit za pobedu ove sezone, a da to nisi ti?

"Simpatično pitanje, slatko sam se nasmejala... Definitivno Aleksandar Požgaj. Pored svih zdravstvenih problema koje ima on je došao da se bori da ispoštuje ovu kuću, to je za svaku pohvalu. Uz sve to znamo kakav šou i kakvu zabavu on zna da napravi, plus je predobar prijatelj i uvek mi je pružio ruku i zaštitio me je od mnogih u vili", reči su Snežane Jovičić.

Sinoć se u vili dosta polemisalo oko tvog odnosa sa učesnicima. Zbog čega na tebe svi gledaju tako negativno?

"Iskreno ne znam. Često se i sama zapitam šta im to radim pa se tako ponašaju prema meni. Nikada nikoga u vili nisam udarila, uvredila, ni na bilo koji način povredila. Naprotiv, trudila sam skoro svakog utešim i podignem onda kada vidim da je pao i da mu je teško. Ovo je psihološko-verbalnna igra, učesnici mi mogu sve i svašta reći, ali nije u redu da mi vraćaju čupanjem za kosu, sabotiranjem, guranjem ili polivanjem.. To mi je odraz njihove nemoći. Skoro svi su u nekim čoporima, jedni druge brane, bez obzira na to ušla sam ovde sama i sama ću izaći, baš onako kako se sama svih ovih meseci borim ovde skoro protiv svih."

Svađa koja je izbila u spavaćoj sobi sa Zoricom rezultirala je time da je ona dobila kaznu. Da li misliš da Zorica zaista tebe toliko ne podnosi, ili je to samo revolt, pišto ti grebeš sve po vili?

"Nije to bio revolt. Zorica već dugo traži način da se sukobi sa mnom, samo je iskoristila trenutak kad se Gastoz i Mladen pokušali da se našale sa mnom da bi me napala. Verovatno je očekivala da ću joj uzvratiti, da ću skočiti i krenuti da se tučem sa njom. Sad kad vratim sećanje na početak rijalitija počinjem da shvatam sve one Zoričine napade iz prve nedelje. Jasno mi je da me je prepoznala i da se uplašila da ću izneti istinu o njoj.

Možda se i sad plaši da ću biti svedok Bojanu Simiću i ispričati sve ono što sam već pričala u vili o tome da je bila sama obična devojka koja je njemu privukla pažnju i od koje su pokušali da naprave modela, pošto kao sobarica nije prošla kasting za ulazak u prvu sezonu rijalitija 'Parovi'. Nema osobe u vili, a da sam joj ja prišla iz čistog mira je izgrebala.

Naprotiv, oni su ti koji meni prilaze, a grebanje dobiju kao način moje samoodbrane u trenutku kad pokušam da sklonim nečije ruke sa sebe u onim trenucima kad me devojke čupaju za kosu ili kad vidim da nečije ruke idu ka meni, što je i logično, jer teško da će neko da trpi čupanje a da ne pokuša da se odbrani od neprijatelja jer se prijatelji tako nikad ne ponašaju."

foto: Printscreen/TV Happy

Tvoja sestra je sinoć iznela neke detalje o tvom dečku Stefanu, da si mu ti plaćala dugove zbog kocke, kao i to da je pretio tvojoj sestri. Šta imaš da kažeš na to?

"Moja sestra je rekla da je dobila poruku na fejsbuku poruku u kojoj je to napisano za kockanje. Takve poruke sam i ja dobijala na početku naše veze dok nam je pisalo na fejsbuku da smo u vezi. Stefan je te poruke demantovao, a ja sam mu jano stavila do znanja, ukoliko je to tačno i ukoliko to ne prestane s tim da može zauvek da m zaboravi. Zato po okolini kruže priče da sam ga ja spasila navodnog kockanja. Dugove nisam nikada ničije plaćala, niti ću. Kad su u pitanju pretnje, verujem da jeste pretio, ali isto tako znam da ne bi nikome naudio ni nekog fizički povredio.

Naši raskidi su uvek bili drugačiji i puni pretnji koje su uvek bili posledica naše ljutnje i besa napisane ili izgovorene u afektu. Ali jednom smo nas dvoje i naš odnos a sasvim drugo moja porodica. Njima nema ni pravo ni razlog da preti ni da im se uopšte obraća. Ja sam u vili zatvorena sedam meseci, svi mi različito pričaju zato sam i donela odluku da sve zaustavim i stavim tačku na moju vezu sa Stefanom dok ne izađem iz vile, pročitam sve poruke i sve komentare. Ukoliko pročitam kometar da vređa, preti ili na bilo koji način omalovažava moju porodicu ili mene nas dvoje smo u tom slučaju završili za sva vremena. Ako je mogao mojim sestričinama da preti slobodno nek smatra da nema više devojku."

foto: Happy Prinstskirn

Istina je da Nina Prlja i Mladen Vuletić važe za jedan od najintrigantnijih parova u vili, naročito jer se često svađaju i mire. Da li misliš da njihova veza ima budućnost kada izađu iz rijalitija?

"Ma kakva veza, nema od toga ništa. Čim napuste rijaliti Nina se neće ni setiti da je tamo negde u rijalitiju jednom postojao jedan Mladen Vuletić koji je na svoju žalost iskreno zavoleo. Ona njega samo koristi kao zabavu i kao igračku s kojom se igra da joj brže prđe vreme dok ne izađe napolje."

foto: Happy Prinstskirn

(Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) KRUNIĆEVA IMA SILIKONE U GRUDIMA I USNAMA: Kontroverzna učesnica rijalitija je uradila još jedan estetski zahvat, a evo koji!

Kurir

Autor: Kurir