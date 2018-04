VESNA RIVAS O GOLIM FOTKAMA, LJUBAVI I PORODICI: Roditelji su mi uskratili sve što sam volela na svetu!

Vesna Rivas progovorila je o skorašnjim događanjima u vili "Parova", kao i svojim nagim fotografijama.

Sinoć su u vili "Parova" prikazane tvoje nage fotografije. Da li si znala za postojanje istih?

- Nisam znala za njihovo postojanje. Zaboravila sam i na taj fotosešn. A kada sam ga ugledala, navrla su sećanja i povod, i ime fotografa i okruženje. U svojoj privatnoj arhivi nemam nijednu fotku niti novine iz tog perioda mog života od 13. do 21. godine. Sve mi je prvi momak, prva ljubav oduzeo za uspomenu na mene, na nas i našu ljubav koja je bila zabranjena. Zato se i mnogih stvari i situacija ne sećam iz tog perioda.

Kako si se osećala kada su one prikazane naočigled milionskog auditorijuma Hepi televizije?

- Gledala sam u njih i brzinom svetlosti nervirala su me sećanja... Moja lepa i bezbrižna mladost, moje lepo izvajano telo, moj pvi veliki prkos - ocu, majci, celom svetu, nisu mi dozvolili da budem sa čovekom koga je volelo i biralo moje srce, nisu mi dozvolili da studiram ono što sam najviše volela (ni FDU, ni književnost) već šta oni žele i donosi pare - trgovina, ekonomija... Nisu mi dozvolili da radim posao koji sam volela, niti da snimam profesionalne pesme, da u sopstvenoj kući pravim razmeštaj stvari (kad budeš imala svoj dom, sređuj ga kako hoćeš) i onda sam otišla od roditeljske kuće i stvorila svoj svet, počeo je moj drugi život.

Da li je tvoja porodica upoznata sa postojanjem eksplicitnih fotografija? Plašiš li se kako bi Petar i Matori mogli da reaguju?

Matori sve zna iz mog života i sve moje voli. U tom periodu me je i upoznao i pratio 2 godine pre nego ćemo započeti zabavljanje i brak. A Petar? Stvarno ne znam... Sigurno mu nije bilo prijatno sinoć, a ni danas Ono što je sigurno znam da je sada do kraja zamrzeo rijaliti i moje učešće ovde (niti je bio za to da sada ponovo uđem, jako ga je bolelo).

