Aleksandar Požgaj otkrio je sa kakvim se problemima suočavao dok je boravio u bolnici, kao i misli koje su ga mučile.

"Težak period je iza mene. Čak su mi doktori rekli da je moguće da supruga i ja nećemo moći da imamo decu ili ćemo morati na vantelesnu oplodnju. Ivana je sve to prihvatila i ostala uz mene, to je prava ljubav", rekao je on.

