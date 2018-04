NE VOLI TE, VARAĆE TE, DRUGE JE VERE, ČEMU LI SE NADAŠ?! A ONA ĆUTALA I KLIMALA GLAVOM: Rada Manojlović konačno otkrila ko je sve i zašto protiv njene veze sa Harisom Berkovićem

Kako Rada Manojlović navodi, mnogi žele da ih vide razdvojene. U poslednje vreme lista je sve duža i pevačica to oseća, a protiv nje i Harisa su skoro svi, od ljudi iz posla do menadžera.

"Mnogi žele da nas vide razdvojene... Mnogi, verujte mi. Mislim na mnoge kolege i ljude iz posla, menadžere, gazde, muzičare... Mnogi su protiv nas. U poslednje vreme to osećam više nego ikada. Meni pričaju protiv njega, njemu protiv mene... Pričaju mi: 'Ne voli te on, gle koliko je on mlađi, on je druge vere, varaće te, čemu se ti nadaš?'. Odakle njima ta hrabrost, šta ih boli uvo čemu se ja nadam?! To je ili hrabrost ili drskost, bezobrazluk. To mi je van svake pameti, ali ja sam lepo vaspitana, pa te ljude ne mogu u startu da postavim na svoje mesto. Navikla sam, valjda, da ćutim i klimam glavom, ne primam to k srcu, ali definitivno je da u poslednje vreme ima mnogo onih koji su u fazonu - šta će ti on, toliko je mlađi", kaže pevačica, ali tvrdi da je svi ti komentari uopšte ne dotiču.

Uprkos raznim pričama i negodovanju, pevačici Radi Manojlović će se dečko Haris pridružiti u rodnom Četerežu tokom najvećeg hrišćanskog praznika.

"Videćemo kako ćemo se organizovati zbog posla. On je odrastao u Gradačcu, na tromeđi... Tamo oko jednog kružnog toka bukvalno imaju džamiju, katoličku i pravoslavnu crkvu. Svi se oni tamo druže. Haris je odrastao sa drugarima drugačijih veroispovesti. Mislila sam da on ne zna za te naše običaje, a on sve zna i voli! Sve poštuje! On je divan dečko otvorenog uma... Mi ne bismo mogli da opstanemo da smo ostali ostali u nekoj prošlosti", iskrena je Rada.

(Kurir.rs/Pink.rs/Foto: D. Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir