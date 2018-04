BILO JOJ JE SAMO 16, MEDISJKA PAŽNJA - VELIKI TERET, A ZBOG STIDA LEKARA JE POSETILA PRED SAM KRAJ TRUDNOĆE: Aleksandra Subotić po PRVI PUT otkrila SVE DETALJE teškog porođaja

Pre pet godina, Aleksandra Subotić bila je u samom centru sve pažnje kada je Aleksandru Čabarkapi rodila naslednicu. On je bio poznat kao navodni partner njene majke, Ljube Pantović.

Naime, zbog svega, Aleksandra se stidela da ode kod lekara do samog kraja trudnoće. Sa cimerima je podelila da je to uradila mesec dana pred kraj, a zatim i nastavila sa njima da deli detalje teškog porođaja.

"Kada mi je pukao vodenjak, ja sam se veoma uplašila, toliko da nisam bila svesna šta se dešava. Znala sam ja da se porađam, ali bila me je sramota da to kažem bilo kome. Plakala sam i brisala onu vodu. Samo sam prijatelju mog oca rekla da imam neki problem i da odemo kod gidnekologa i on je rekao da ima majstore i da može sutra. Porađala sam se, a nikoga nisam imala nikoga da me vozi. Rešila sam da mu pošaljem da mi je pukao vodenjak. Odmah su me odveli u bolnicu, bila sam na Zvezdari do pet sati i primili su me.

Ja sam umirala od bolova, ali sve je pogoršalo moj ogroman strah. Toliko sam se plašila i proklinjala sve, u trenutku porođaja su me vezali, jer sam ja htela da ustanem i vikala da ne želim dete od panike. Ustajala sam sa kreveta, babice su urlale da se vratim. Odupirala sam se. Moj strah je izazvao to da mi se podigne pritisak i šećer do tog nivoa da sam babici rekla da haluciniram i da viđam bele fleke. Dobila sam najveću dozu koja sme da se da trudnici nakon porođaja, nije vredelo. Žena koja me je porodila i rekla da ćemo se ili izvući ili će nakon porođaja biti problema. Hvala Bogu, moja Magdalena se rodila, živa i zdrava", rekla je ona.

Ipak, bez obzira na ogromne muke, čitavu priču Aleksandra Subotić zaključila je time da je rađanje deteta najveće čudo koje čoveku može da se dogodi.

(Kurir.rs/Happytv.rs)

