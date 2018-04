EKIPA SERIJE ISTINE I LAŽI: Volimo se kao da smo porodica

Glumci serije "Istine i laži", koja se emituje na TV Prva, postali su prava porodica. Jana Milić, Stefan Buzurović, Jelena Gavrilović i Zoran Pajić obeležili su Vaskrs na setu. Svi su se lepo zabavili i otkrili nam kako proslavljaju ovaj praznik.



Stefan Buzurović

ZBOG DECE IMAM VASKRŠNJEG ZEKU



Stefan Buzurović Vaskrs slavi sa suprugom Danijelom i naslednicima Nestorom i Klarom:

"Šta je tradicija ako ne okupljanje porodice i slavlje zajedništva?! Zato ovaj veliki praznik slavimo u krugu porodice, važno je da deca budu srećna. I kada sam bio mali, na Veliki petak se svi obučemo lepo i odlazimo u Patrijaršiju. Kada se vratimo kući, farbamo jaja, postimo i onda svi čekamo nedeljno jutro, kada se kuckamo i jedemo vruću jagnjetinu. Do pre nekoliko godina sam se nervirao kad me neko pobedi, ali sada želim da moji mali gmizavci budu pobednici. Zbog njih se trudimo da uvedemo i tradicije drugih kultura, tako da vaskršnji zeka postoji u našem domu i on donosi poklone našim mališanima."



Jelena Gavrilović

BUDE MI MUKA KOLIKO JAJA POJEDEM



Jelena Gavrilović Vaskrs proslavlja tradicionalno:

"Na Veliki petak farbamo jaja, i to s posebnom pažnjom, a uz hranu i vino svi članovi porodice se u nedelju okupe za trpezarijskim stolom i tada počinje naša vaskršnja čarolija. Budimo uspomene iz prošlosti, kada je sve bilo drugačije, možda i lepše. Danas je u porodici pobednik u tucanju brat, jer zna da odabere najjače jaje. Ipak, nama je važnije ko će sva ta polupana jaja da pojede, pa nam na kraju dana pripadne muka."

foto: Zorana Jevtić

Zoran Pajić

BORBENI DUH ME NE NAPUŠTA



Zorana Pajića Vaskrs veže za bezbrižno detinjstvo:

"Tradicija i običaji su deo svakog naroda, toga se ne smemo odreći nikad. Vaskrsu se posebno radujem jer me seća na lepe trenutke iz detinjstva, na to kako sam najpre s porodicom, a posle i s drugarima vodio bitku čije će jaje biti najjače. I danas me drži taj borbeni duh, pa pre nego što odaberem jaje, trudim se da ga dobro analiziram. Uživam i u tome da pomognem pri farbanju, a u mom domu se to radi u lukovini."

foto: Zorana Jevtić

Jana Milić

SIN DOBIJA NAJVIŠE POKLONA



I u domu Jane Milić najveći praznik je podređen sinu Đorđu:

"Njemu je svakako najzanimljivije i on s nama uživa u farbanju jaja. Poštujemo sve običaje i prazniku se posebno radujemo jer smo svi na okupu. Đorđe je uglavnom pobednik. Kod nas se ništa ne podrazumeva i zato poklone najviše darujemo sinu. Ovo su zaista posebni dani za mene jer sam s porodicom, a već od nedelje se nastavlja snimanje serije, ali i tada mi je lepo jer se družim s kolegama. Zato, radujte se Vaskrsu i svakom lepom danu koji je pred vama!"

(Kurir, Ljiljana Stanišić/ Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir