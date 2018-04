DA NIJE MALO PRETERALA? Ne možete da zamislite koliko jaja je Katarina Grujić ofarbala!

Uvek hodam sa osmehom na licu..Ponekad malim, ponekad velikim..Ponekad laznim, odglumljenim.Ponekad sa osmehom kroz suze..Cesto iskrenim..Ali bez obzira na zivotnu situaciju, kakva god da je, osmeh je tu..Ne dopustam da se drugi smeju mom porazu, neka ih zabrine taj osmeh na mom licu..Kakav god bio, samo ga retki prepoznaju.. 🌪

A post shared by Katarina Grujić (@katarinagrujic.doll) on Apr 5, 2018 at 3:12am PDT