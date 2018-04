NADALA SAM SE DA ĆE BITI OTAC MOJE DECE: Kija otkrila šta će raditi sa Slobom posle rijalitija!

Kristina Kija Kockar ponovo je pričala o Slobi i priznala da je još uvek boli sve što joj je uradio, a najviše to što je on njihov brak uništio posle samo nedelju dana u rijalitiju.

Kristina ističe da je nije sramota što je prevarena žena, kao i da joj je najteže pala Slobina izdaja.

"Proslavićemo, evo i ovaj Vaskrs zajedno, ali prvi put kao totalni stranci. Naravno da to boli. Boli me svaka njegova ružna reč, namršten pogled, boli me njegova izdaja i što sam izgubila porodicu. Nadala sam se da će biti otac moje dece, da ćemo ostariti zajedno i sve je srušio posle samo nedelju dana u rijalitiju. Ipak, ne stidim se što me je prevrio. To je njegova sramota, a ne moja. Bolno je biti prevarena žena, ali nije sramota. Volela bih da sve žene to shvate i budu jake", izjavila je Kija i dodala:

"Jedva čekam da se ugase kamere i da sednemo Slobodan i ja oči u oči. Da porazgovaramao. Naš brak je barem toliko zaslužio. Nadam se da će mu Luna dozvoliti da ostane na sat vremena nasamo sa mnom kako bismo jedno drugom imali da kažemo ono što nismo mogli pred njom i milionima ljudi. To neće biti razgovor pomirenja, već razgovor oslobođenja".

