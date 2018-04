(VIDEO) KIJA U DEPRESIJI: Kako ćemo nastaviti vezu Andrija i ja?

Tokom razgovora sa Anom Korać, Kristina Kija Kockar priznala je da je u ozbiljnoj depresiji i da ne zna šta će biti sa njom i Andrijom Lazovićem.

Kristina je ispričala da je najviše brina njena budćnost sa Andrijom.

"Mislim, kako ćemo Andrija i ja imati normalnu vezu kada će svi nastaviti da nas smaraju. Možda se i on ohladio od mene... I sve što priča ovaj majmun, debilčina...'Oće kadar, hoće slavu preko mene. Cela kuća se nakačila na mene, svako drugo pitanje gledalaca je u vezi sa mnom", rekla je Kija i nastavila:

"Ti nisi bila tu kada sam mu rekla: "Misliš da ćeš dobiti da radiš Skrivenu kameru u Amidži šouu? 'Oćeš ku**c!". Bojim se da ću prsnuti kada izađem, da će me udariti srčka. To gde sam ja, to samo ja znam", zaključila je Kristina.

(Kurir, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir