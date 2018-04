(FOTO) VASKRS U DOMU BOŽA VREĆA: Našarah i ja jaja, ljudi moji mili!

Božo Vrećo ističe da iako mnogo radi, uspeva sve da postigne. Tako je i on svoj dom pripremio za proslavu najvećeg praznika.

"Našarah i ja jaja, ljudi moji mili. Putujem, let tamo - let ovamo, puno radim al stižem sve. 7 njih za sreću, za berićet, za spas duše. Skoro sam napisao kako je jedna od dužnosti svih nas da ne kudimo drugog, da ne sudimo, da ne olajavamo i da ne mislimo nikom zlo, zbog toga smo stvoreni i u času prelaska u neki sigurno bolji svet od ovog, to će vas pitati, ništa drugo - jesi li bio dobar čovek i koliko si ljubavi i pažnje pružio drugima? U duhu s tim, s puno radosti dočekujem Vaskrs sutra", poručio je Božo.

"Volite više i ljubav će biti deo i vas i vaših života. Hristos Voskrese, radost donese", zaključuje on.

A post shared by Vreco Bozo (@bozovreco) on Apr 7, 2018 at 9:44am PDT

