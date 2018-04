ALEKSANDAR POŽGAJ: Tek od jula kreće sve na bolje

Kako su astrolozi večeras gosti vile "Parova", Aleksandar Požgaj promenio je profesiju i - postao jedan od njih! Borče je hteo da mu Požgaj otkrije šta ga čeka u životu, što je on i učinio, te zaplivao astrološkim vodama.

"Težak život si imao, mnogo tanjira si oprao, nemoj da te to demotiviše. Negde posle jula ćeš postati poznata ličnost ti to i želiš, jer tada ti je Jupiter u Marsu u sedmoj kući, deveti podrum. Bićeš poznat, ti nisi neko ko je rođen za vođu jer ti se četvorka u devetku presekla na dvojku. Tvoj vođa je u kući, sledi ti lep život. Ali pre jula ništa, tek od jula kreće sve na bolje. Nisi imao sreće u ljubavi to je zato što ti Venera nije presekla Mesec ali očekuj to 31. decembra ali popij slobodno jedan špricer", šaljivo je završio Požgaj.

foto: Happy screenshot

(Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Aleksandar Jovanović)

