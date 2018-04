(VIDEO) I NA VASKRS NISU MOGLI BEZ SVAĐE I PSOVKI: Žuti pretio Banetu, obezbeđenje uletelo između njih!

Bane Čolak i Radosav Stefanović Žuti razdvajalo je obezbeđenje jer su se posvađali zbog Marije Ane Smiljanić.

Čak i na veliki hrišćanski praznik nisu mogli da se pomire i klone svađe. Naime, Bane je svojim cimerima želeo da spremi večeru i od Žutog zatražio kao pozajmicu brašno, ali mu je prećutao da sprema hranu i za Smiljanićku sa kojom je ovaj ukućanin u veoma zategnutim odnosima. Žuti mu je to zamerio, pa je nastao veliki haos u Beloj kući.

"Hoćeš da ućutiš? Hoćeš da te bacim u bazen? Što si dao ovoj što mi mamu naziva ku.vom. Daje 4.000 za frizuru, a od mene uzima za klopu, a mamu mi naziva ku.vom", vikao je Žuti, pa počeo da skida bubicu sa Baneta.

Žuti ne može da pređe preko toga što ga je Marija Ana uvredila, pa je Čolaku prebacio da on to sve čini zbog toga što se "uvlači" pevačici i da želi da pridobije njenu pažnju, dok se on branio time da bi dao bilo kome da je zatrebalo.

Obezbeđenje je uletelo kako bi na vreme sprečilo fizički obračun. Zadrugari, ni vaskršnju noć, nisu mogli da provedu u miru, već su dopustili da ih obuzme bes i nervoza.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir