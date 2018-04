DARA OTKRILA TAJNU KOJU JE ČUVALA 25 GODINA: Devojčica mi je za Vaskrs poklonila CRVENO JAJE, a evo zašto ga nikad nisam smela baciti

Dara Bubamara već mesecima priprema koncert u beogradskoj "Štark areni", ali je mnogobrojne obaveze uoči samog koncerta ne sprečavaju da ovogodišnji Uskrs proslavi sa svojom porodicom.

Prazniku se najviše raduje njen devetogodišnji sin Konstantin, zbog kog se pevačica trudi da na važne datume nikad ne radi. Dara priznaje da nije vešta u kuhinji niti joj od ruke ide farbanje jaja, ali kaže da veoma poštuje praznike i običaje, te da ima jednu želju, a to je da rodi blizance svom partneru, košarkašu Nemanji Bezbradici.

Kako izgleda Uskrs u tvom domu?

- Uskrs, kao i ostale praznike, uvek slavim u krugu porodice. Uvek su tu moji tata, brat, sin i baka Drena, sa bogatom trpezom koju, naravno, ne spremam ja (smeh). Ne mešam prste tamo gde mi nije mesto. Ne znam da kuvam. Volim da kažem da sam za sve u životu sposobna, ali zaista ne znam da kuvam, a nemam ni živaca, ni vremena. Moje dete je dva puta u životu jelo brzu hranu. Kosta uvek ima sve skuvano i organizovano, jer ako ja ne znam, tu je njegova baka. Bitna je organizacija, a doći će možda i taj period kad ću želeti da naučim da kuvam. To će možda biti kad dođem u neke godine i kada se budem smirila.

Ko je zadužen za farbanje jaja?

- Dok je majka bila živa, uvek je ona to radila, nikada nisam ja. Kada sam bila udata, to je radila svekrva, a sada to radi Kostina baka. Uvek se skupimo kod nje u kući, u mestu pored Novog Sada.

Koliko se razlikuje današnje obeležavanje ovog praznika od toga kako se nekad u tvom detinjstvu slavio Uskrs?

- Sada mi je lepo što imam sina, koji se mnogo raduje i jedva čeka da se tucamo jajima. Kada se setim detinjstva, to je bilo nešto posebno. Mama je farbala jaja, a ja sam jedva čekala da izađem napolje da se tucam sa dečacima. Postoji na internetu televizijski prilog kada sam izgovorila ovu rečenicu, zbog čega se i dan-danas smejem. Nisam imala drveno jaje, ali sam stalno pokušavala da pobedim. Kada izgubim, govorila sam kako se to ne važi i uvek sam tražila da se tucanje ponovi.



Da li poštuješ tradiciju da čuvaš prvo obojeno jaje tokom cele godine?

- Moram da ti otkrijem tajnu, ovo možda niko ne zna. Dobila sam jedno jaje kada sam pevala u Rumi. To je bio kraj 1993. i to je bio poklon od jedne devojčice koja me voli. Dala mi je crveno jaje sa natpisom mog imena, a meni to i danas stoji kod kuće. Govorili su mi da ako zadržim jaje do sledeće godine, imaću sreću. Čuvala sam jaje zbog te devojčice i zbog tog verovanja, pa možda zato imam sreće već 25 godina.

Da li inače poštuješ praznike i običaje?

- U ovom poslu sam mnoge stvari dobila, ali i izgubila. Možda sam nekada želela da sedim sa porodicom za Novu godinu, Božić i Uskrs, a svi znamo da pevači rade za praznike. Međutim, u poslednje dve godine ako pevam za Uskrs, to bude u Srbiji, da bih preko dana bila sa svojim sinom.

Da li Kostu učiš običajima i da li već sada potpuno razume posao kojim se baviš?

- Kako da ne. On je divno, vaspitano dete. Kosta pomaže baki oko farbanja jaja, sve ga učim. Ne voli kada ga snimam za društvene mreže. Svako voli svoje dete najviše na svetu, ali moj Kosta je stvarno poseban. Ima devet godina, a kada razgovaraš sa njim, kao da ima dvadeset. Nikad u životu nije rekao: "Mama, što te nema?" Svakog puta mi kaže: "Majko, srećan put, lepo se provedi, uživaj mi". Kosta je vrlo razumno dete koje shvata moj posao. Kada se dešavaju loše stvari i objašnjavam mu da su ružni naslovi deo estradnog sveta, on kaže: "Mama, ja to sve ignorišem". Zadovoljna sam što ide u predivnu, privatnu školu u Novom Sadu koju pohađaju divna deca. Oni uopšte ne razgovaraju o estradi, nekako je drugačije nego u državnim školama.

Da li Kosta pita kad će da dobije brata ili sestru?

- Skoro mi je rekao: "Stvarno nije fer što nemam brata", a ja mu kažem: "Znaš li ti koliko braće imaš u familiji?", a onda mu kažem: "Sine, ne znam, mama je šou-biznis". Zadovoljna sam što imam sina jednog, a vrednog. Sada imam 40 godina, rodila sam prvo dete na vreme, ali kad razmišljam, mogla bih još troje da rodim. Realno, volela bih da imam još jednog sina ili blizance, dva dečaka. To želim sa svojim partnerom.

