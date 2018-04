VESNA ZMIJANAC OTKRILA: Odbila sam OVE hitove koji su obeležili karijeru mojih koleginica!

Folk pevačica Vesna Zmijanac otkrila je da je tokom svoje karijere odbila neke pesme koje su postali hitovi u interpretaciji njenih koleginica.



Naime, Vesna je odbila nekoliko pesama koje su obeležile karijeru Svetlane Cece Ražnatović.



"Neke od pesama koje nisam snimila su "Idi dok si mlad", "Beograd", "Zaboravi", to su sve pesme koje su rađene za mene, a to je i "Srce je moje violina". To je isto trebalo da bude kod mene na albumu, ali su ušli "Jorgovani". Tada je bila crna ploča i nije moglo da stane 13 pesama i morali smo da skinemo jednu pesmu da bi stali "Jorgovani". Alpsolutno niko nije bio za "Jorgovane", čak je i Kornelije Kovač jedva uradio aranžman. I ja tad skinem "Srce je moje violina" i dam je Lepoj Lukić", otkrila je pevačica.

