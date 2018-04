ALEKSANDAR PRVO PROBA PA ONDA KUPUJE: Daj pola kile pršute!

Dok je Biljana Jevtić farbala jaja i pripremala vaskršnju gozbu, njen suprug Aca Ilić, kao pravi domaćin, otišao je na pijacu u nabavku.



Pevača narodne muzike zatekli smo u subotu na vidikovačkoj pijaci, i to sa rukama punim kesa. Nakon što je bio u nabavci u supermarketu, Aca je svratio u mesaru, gde smo se uverili da je pravi gastronom. Zaposleni u radnji su Acu, koji je njihova redovna mušterija, srdačno dočekali, a on je kao pravi gurman najpre nekoliko minuta isprobavao mesne specijalitete. Ilić je želeo da kupi pršutu, ali pre toga je morao da isproba nekoliko vrsta. On je zaposlenima u mesari objasnio da želi domaću, a ne industrijsku pršutu, kao i da ne bude previše slana i suva. Nakon što je pojeo nekoliko šnitova različitih vrsta, Ilić je prelomio i odlučio se za jednu.



Pored toga, Aca je kupio i slaninu, ali i još nekoliko suhomesnatih proizvoda. Kada je završio sa plaćanjem, ljubazno je pozdravio zaposlene i čestitao im Vaskrs. Nakon toga, Ilić je produžio na pijacu da bi kupio voće, povrće i ostale sitnice, a sa sobom je nosio spisak da slučajno nešto ne bi zaboravio.

Kurir / J. STUPARUŠIĆ

Foto: Kurir

Autor: Kurir