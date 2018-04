LEPA LUKIĆ JE 18 GODINA U BRAKU: Ali, supruga krije od očiju javnosti, evo zbog čega!

Folk pevačica Lepa Lukić je 18 godina u skladnom braku sa Milanom Milanovićem.

Međutim, ona se retko s njim pojavljuje u javnosti, a sada je otkrila zbog čega.

"Suprug ne voli da se slika. On živi u Kanadi. Ne boluje od toga da ide sa mnom na gradska dešavanja. Uostalom, šta će mi da imam prikolicu da vučem. Sada nije važno ko je moj čovek. U mladosti je to moglo da se zna, sada je drugačije. U braku smo 18 godina, idem često kod njega. Ne mogu svoj posao da napustim zbog njega i zato živimo na dve lokacije. Bitno je da on sve razume", kaže Lepa, kojoj je ovo treći brak.

