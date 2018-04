ĐUSOVA MAMA PROGOVORILA O PAROVIMA: Otrila sve o sinu, a ono što je rekla o njegovom NEVERSTVU će vas ZAPREPASTITI!

Vesna Ivanović, majka Ivana Ivanovića Đusa, ispričala je da je njen naslednik dane koje je proveo van rijalitija iskoristio kako bi bio sa porodicom i izričita je da njen sin nikada neće prevariti suprugu.

- Drago mi je što se Đus vratio u rijaliti, svako treba da radi ono što misli, naročito kad je veliki kao moj sin koji ima “samo“ 36 godina. Dok je bio napolju najviše vremena je proveo sa suprugom i sa sinom, mnogo su mu nedostajali. Ispričao se sa svojom ženom, odmah je njima potrčao. Sa sinom su izlazili po igraonicama i parkićima a Đus se oduševio što je Viktor u međuvremenu počeo da đuska uz njegove pesme. Viktor je napunio dve godine a već sve zna i dosta liči na mog sina. Sad kad je ponovo u rijalitiju ja sedim i gledam uvek pa po neki put kad čujem Đusa kako brunda u pozadini ja sama pričam sa televizorom - poručila je Vesna i dodala:

- Ljudi vole Đusa, ne znam ni zašto je ispao iz rijalitija. Meni je uvek zanimljivo da ga gledam kako se ponaša pred kamerama. On nije zlonameran, nije tračara neka koja ogovara. On hoće da kuva, druži se, peva i priča viceve. Ove sezone je baš jaka ta muška ekipa, složni su. Gastoz i Boki su super momci, zabavni su jer shvataju da su došli da se zezaju. Ne znam zašto pojedinci kukaju, niko nije tamo pištoljen nateran da sedi, došli su za svoj honorar. Đus se pre svađao sa Milijem i Ivanom a sad su drugovi, a meni je zbog toga drago.

foto: Printscreen

Vesna je otkrila da je Đus pred kamerama baš kao i u porodičnom domu, kao i da je na to posebno ponosna.

- Đus je u rijalitiju kakav je i napolju. Društven i pričljiv, dobrodušan. Njemu je nedostajala porodica ali nije hteo svakodnevno da ih pominje, pa znamo mi da on nas sve voli. Šta bi bilo da je na brodu ili da ode negde drugo da zaradi za ženu i dete? Iskreno, ja sam oduševljena njim i ponosna sam. Nije mi bitno da pobedi niti mogu da predvidim ko će odneti prvo mesto. On mora da se ponaša kako treba i opravda honorar a to prvo mesto nije neophodno. To mu je i velika reklama - rekla je Ivanovićeva mama, na koju je muzičar nasledio prepoznatljiv smisao za humor.

foto: PrintScreen



Ona je priznala da ipak ima nekoliko stvari koje joj se ne dopadaju u rijalitiju trenutno.

- Zameram im samo kad se svi deru istovremeno i pričaju, pa se baš ništa ne čuje. Jednom su rekli “Đus - fikus“, pa bolje da ćuti nego da lupa gluposti samo da bude u kadru. Pametnije da ustane kad ima nešto dobro da kaže. Tokom tih žurki ima nekih malo neprimerenih situacija. Ne mogu da shvatim devojke kad uz muziku stanu pa se po pet sati tu ogledaju. Zar ne treba sa nekim drugom da đuskaju ili nešto, nego da igraš sa samim sobom u ogledalu. Onda nameštaju frizuru, puće usta, nameštaju zadnjicu, okreću i gledaju, stvarno mi nije jasno - zaključila je Vesna.



Nema ništa od prevare

Vesna je kroz osmeh poručila da je sigurna da reper neće uraditi ništa što će naškoditi porodici, a da o ljubavi sa nekom rijaliti učesnicom nema ni govora.

- Nema šanse da Đus prevari suprugu, nikad nije bio iz te priče. To je u njegovom slučaju glupost. On je od početka ušao da se druži, a to što su ga sa nekim povezivali to je bezveze. On i napolju ima puno drugarica, takav je. I to sa Teodorom, on je se zaista samo družio. Nije ni znao kako to napolju ljudima izgleda - zaključila je reperova mama.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Blic/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) BIVŠA SRPSKA SNAJKA BEZ TRUNKE ŠMINKE: Evo kako izgleda Adriana Lima u ranim jutarnjim satima!

Kurir

Autor: Kurir