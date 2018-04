ČUDA SE DEŠAVAJU: Aleksandra i Dalila se složile - i to oko OVOGA!

Posle niza svađa između Alekandre i Dalile, napokon je osvanuo dan kada su se one složile i to ni manje ni više - oko ljubavi.

Prethodno je Dalila jasno dala do znanja da prevaru ne bi oprostil a onda se Aleksandra uključila.

"Slažem se u potpunosti sa Dalilom. Ja kada volim dam se svom čoveku cela, za njega bih život dala, ma sve što treba! I kada bih saznala da je njega jedan trenutak slabosti odveo nekoj drugoj pa ja bih mu tačno iskopala oči"

"Nikada u životu ne bih oprostila Dejanu prevaru. Njega najviše volim i to bi mi teško palo. Ne mogu oprostiti prevaru jer mi je stalno u glavi da on to onda radi non stop. Imala sam iskustva sa prevarama i nikada ne bih oprostila. Žena uvek namiriše prevaru" zaključila je Dalila.

Vesna Rivas i Zorica Dukić Dalilin i Aleksandrin stav smatraju nezrelim

"Nije bitno kod koje ode na dan nego kod koje će se vratiti. Vas dve ne znate ni šta je prevara. Prevara je kada ostane sa tom drugom ženom"

