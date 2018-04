(VIDEO) VIKAO, PSOVAO, GAĐAO FLAŠOM: Žuti optužen za krađu - pao mu MRAK NA OČI brže nego što je bilo ko očekivao

Gordana Džehverović i Dragica Janičić misle da je Radosav Stefanović Žuti uzeo novac za kupovinu od Sare Reljić. Odmah zatim, Dragica je otišla kod Žutog, ne bi li proverila o čemu se zapravo radi. On, pak, za nju nije imao mnogo strpljenja.

"Nemoj da me smaraš! Kako si glupa i dosadna. Ja brojao pare, 2100 dinara. Kako si glupa... Ova Dragica je glupa kao k*rac! Pare su bile na ćošku", vikao je između ostalog on on.

foto: Youtube screenshot

Svađa iz dvorišta nastavila se u spavaćoj sobi. Gordana je, naime, Žutom rekla da je uzeo novac sa stola, što je njega dodatno iznerviralo pa je i na nju počeo da viče.

foto: Youtube screenshot

"Ne skačite mi po mozgu! Uzeo samo da izbrojim! Glupi ste ko k*rac! Meni će da k*njaju glupa Dragica i Goca", vikao je Radosav Stefanović Žuti.

(Kurir.rs/Foto: Youtube screenshot)

