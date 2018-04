NI GOVORA O RASKIDU: Milica Todorović otkrila planove sa dečkom, pomenula je i bebu!

Spekulisalo se da je pevačica raskinula vezu sa dugogodišnjim dečkom Milošem Paunovićem, ali ona je to sada demantovala.

Milica Todorović je izjavila da joj nije jasno zašto se uopšte o tome pisalo.

"Samo se nasmejem na to i ne znam šta da kažem. Nije u redu da se pišu laži, hvala Bogu sa mnom i mojim dragim je sve u redu", rekla je pevačica.

Todorovićeva je izjavila da Miloš i ona imaju mnogo više zajedničkog nego što se čini.

"On me naučio neke cake i scenske pokrete, on svašta nešto zna. Spojile su se dve umetničke duše", kaže Milica i dodaje da planira dete:

"Rekla sam da čekam scenario za spot, a i beba što da ne", izjavila je ona.

