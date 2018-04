(VIDEO) BILA JE FINA, A SADA POKAZUJE ZADNJICU: Miki surovo izvređao Đeksonovu novu devojku, nije birao reči!

Miki Đuričić i Nadežda Biljić jutros su ponovo imali žestok seks u štali, ali pčelar iz Kupinova je i posle toga bio vidno neraspoložen i besan na svoje cimere.

Njemu je ovog puta stala na žulj Andrijana Radonjić, sa kojom se posvađao oko kupovine i cigareta, a zatim je izvređao i nije birao reči iznoseći mišljenje o njoj.

"Došao tata, našla dečka, ti sad puštaš tu neka mu.a! To su go.na narodnjačka, to bi sve dalo za slavu. Došao tata, dao zeleno svetlo i od fine devojke se pojavila devojka koja izbacuje gu.ove! Au, samo razočarenja iz dana u dan! Za takvo ponašanje ti odeća treba! Ti nemaš držanje za to", rekao je Miki Milanu Milošević.

Podsetimo, Andrijana je četvrta po redu devojka Nemanje Đerića Đeksona, sa kojim često razmenjuje nežnosti.

