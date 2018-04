(VIDEO) NASMEJALI SVE DO SUZA: Požgaj predviđao budućnost Borčetu!

Novi gosti u velelepnoj vili bili su astrolozi, a njihovo prisustvo je navelo Aleksandra Požgaja da se okuša u astrologiji.

foto: Printscreen/TV Happy

Borče je hteo da mu Požgaj prvi vidi šta ga čeka u životu.

"Osećam tvoju energiju, Borče. Spava ti se večeras je li to istina? Rešio si da popiješ alkohol večeras, to je zato što ti je Mesec na pola Saturna, uzmi popij 3, ne više od toga. Imao si težak život, ništa strašno, mnogo tanjira si oprao nemoj to da te demotiviše. Tvoje vreme tek dolazi, negde posle jula.."

Kurir.rs/Happytv.rs/ Foto: Printscreen YouTube

Kurir

Autor: Kurir