DRAMA U PAROVIMA: Svi teše Mladena. On je na IZLAZNIM vratima i ovo je njegova ODLUKA!

Mladen Vuletić je doneo odluku da napusti vilu zbog svađe sa Ninom Prljom, pa se sada čeka samo odluka produkcije da li će mu vrata zaista biti otvorena.

"Svaki put sam stigao u finale, sada odustajem. Neka to moje mesto zauzme Nina Prlja. Njoj će biti bolje bez mene ovde. Ja ne želim više da se ponižavam, ne želim da pravim od sebe ono što nisam", rekao je Mladen.

Pre Mladenove odluke oglasila se i Nina Prlja, koja je konačno pokazala emocije i zaplakala.

"Bilo bi idealno da ostane, ali da ne pije, ali to se neće desiti. On je toliko glup ako izađe. Ne misli na svoju porodicu, na sebe, a zna da je kriv, jutros mi je to priznao. Biće mi teško bez Mladena, ugasiću se skroz, ali eto", rekla je Nina.

U emisiju se po prvi put uključila i Mladenova snaja Lela, koja mu je rekla da ni ne razmišlja o tome da napusti najpopularniju vilu na Balkanu.

"Ne postoje druge stvari, samo zbog jedne stvari si došao tu, Nerviramo se zbog tebe, Ti si sam dovoljno jak da stigneš do kraja, ti moraš da radiš ono što je najbolje za tebe, a ne za druge. Nemamo ništa protiv Nine, ali ti moraš da gledaš sebe", rekla je Lela.

Mladen i Nina su seli u dvorište i odlučili da popričaju nasamo pre konačne Mladenove odluke.

"Želiš da izađeš pa da me drugi teši? Ja ti obećavam da će se to desiti ako odeš", rekla je Nina.

Nakon emisije dugo su razgovarali u dvorištu, Mladen je tada obećao Nini da će definitivno prestati da pije, ona njemu da će promeniti sve što mu sveta, a onda mu dala svoju ruku.

Taj potez je izgleda dosta uticao i na Mladena, koji je sada veoma blizu odluke da ipak ostane u najpopularnijoj vili na Balkanu.

