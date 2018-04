(VIDEO) ZBOG OPERACIJE IMAM TRAUME, POSLE TOGA MI SE DESIO KRAH BRAKA... Kija se sakrila i briznula u plač, pa progovorila o teškim trenucima!

Surova svađa koja je nastala izmeđuKristine Kije Kockar i Mace Diskrecije uzdrmala je javnost.

Nakon burne rasprave, a zamalo i fizičkog kontakta koji je mogao da se dogodi između njih dve, obezbeđenje je hitno odregovalo i to sprečilo.

Kija je otišla u garderober pa je briznula u plač nakon što ju je Maca isprozivala da ne može da dobije dete. Njene cimerke Ana Korać i Zorica Marković pošle su za njom kako bi dale sve od sebe da je smire.

Mnogo me pogodilo to što mi je rekla. Ja u životu ne bih mogla tako nešto nekome da kažem. Imam traume zbog ovoga, to mi je posle promenilo ceo život! Mrzim što mi se to ikada desilo! Ne volim da pričam o tome, jer to me uvek... kako se ona toga setila! To je stvar koja može svakom da se desi. Neka mi psuje majku, šta god. Zašto mi to priča?", rekla je Kija.

Kristinine reči dirnule su sve prisutne, a onda je rekla nešto što je na sve ostavilo veliki utisak, a niko je do sada nije video u ovakvom stanju.

"Ma, meni je to bio najgori period u životu, a rezultat svega bio je krah mog braka! I onda dođe ona da mi to kaže, daj Bože da mogu da imam decu, da budem te sreće", bila je tužna Kija.

