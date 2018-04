VANJA BULIĆ OTKRIVA: Evo kako se njegov život promenio od kada je postao deda!

Vanja Bulić uveliko sprema svoj novi roman, a sada otkriva da pauze u pisanju koristi za druženje sa svojim četvoromesečnim unukom Todorom.

"Moj život se promenio otkada sam postao deda, u smislu da već počinjem da smetam ljudima pričama o svom Todoru. Sin Dušan mu redovno svira električnu gitaru, a on neprestano peva i priča nešto što samo on razume. Todor bukvalno usta ne zatvara, baš kao i ja", rekao je on i dodao:

"Drago mi je što su sin i snajka išli u škole roditeljstva i što mog unuka shvataju kao ravnopravnog člana familije, a ne kao igračku. Moram da pohvalim svoju snajku, koja redovno doji Todora, što je vrlo važno", kaže Vanja.

