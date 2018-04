SKANDALOZNO: Mrkonjić vatao drugu ženu za dupe dok je Ana pevala!

Izabranik pevačice Ane Bekute Milutin Mrkonjić ne može da odoli ženama, pa to ti je!



Čim spazi lepu damu, on odmah skoči na nju, čak i ako je njegova draga u blizini. Tako je nedavno otišao korak dalje i jednu ženu uhvatio za zadnjicu dok je Ana bila na sceni!

- To je vrlo moguće. Ne znam gde i kad je to bilo jer Ana peva svuda po svetu, ali sigurno je da se desilo. Mislim da je to možda bilo ovde negde u Srbiji, dugo nisam išao sa Anom po svetu. Moram i da kažem da tu nema, niti je bilo erotike, to je ruka sama otišla tu negde ispod leđa. Čim me ta žena nije tužila, niti se žalila, znači da je sve bilo u redu. Ako nije pokrenula postupak pred evropskom komisijom za prava žena, sve je OK. Voleo bih da mi pokažete tu fotografiju, da se prisetim - rekao je Mrka i sve okrenuo na šalu.



Fotografija na kojoj Mrka opipava zanosnu crnu dok se u pozadini vidi kako pevačica uveseljava publiku osvanula je na Instagramu, ali je vrlo brzo uklonjena.

- E, šteta! Trebalo je Ani da je pošaljete, da vidimo da li će da se iznervira. Možda bi bila ljubomorna. Ali šta je, tu je. Ta dama mora da je čista desetka. Evo i sad u Skupštini su žene oko mene. Jednoj sam dao šta da priča, ali tu se radi o brzim prugama, pa nije interesantno - kaže Mrka.



Bekutin partner tvrdi da zbog svog slobodnijeg ponašanja nikad nije izvukao deblji kraj.

- Ja sam džentlmen, nikad nisam bio vulgaran. Ja to retko i radim. To možda sa ovom decom koja su s nama došla, pa usput malo. Ali nema tu ništa loše, nikakve loše namere. Nemam taj Instagram pa da gledam šta sve kače, pa i mene potkače. Važno je da Anu nikad u životu ne bih prevario. To obavezno napišite. Ona je takav laf i prava žena borac. A ta što su me s njom uhvatili da držim ruku tamo gde ne treba, možda je bila gužva, pa su me gurnuli - pokušao je da se opravda počasni predsednik SPS.



5 šok pitanja za Bekutu



1. Da li je Mrka na svakom vašem nastupu?

- Milutin i moj sin Igor me uvek prate na nastupima. Volim kad je Mrka pored mene u svakom pogledu, gde god da sam. Jednostavno, prija mi. To je tako svih ovih pet godina. Nije propustio nijedan moj nastup, niti će.



2. Uz koju pesmu Mrka seče vene?

- Uz moju pesmu „Treba vremena“, to mu je omiljena, onako za njegovu dušu.



3. Poznata bosanska proročica predvidela je da ćete do kraja života ostati s Mrkom.

- Stvarno? Misliš, valjda, do kraja njegovog života?



4. Hoćete da kažete da će on umreti pre vas?

- Pa normalno da će umreti pre mene. Stariji je, trebalo bi po redu, je l‘ (smeh)?



5. Verujete li u proročanstva i vradžbine?

- Ne, zaista. Nikada me to nije zanimalo. Ne volim da znam ništa unapred, pa čak i da je sve to istina. Život mi ne bi bio zanimljiv ako bih znala šta će mi se sutra desiti.







Svuda zajedno Idu kod Anine majke u Pribojsku Banju

Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić počeli su pripreme za letovanje. Pevačica će ove sezone puniti klubove po Crnogorskom primorju, pa će se tamo i odmarati s političarem. Da li će i na moru Mrka iskoristiti priliku da odmeri neku damu u publici, pokazaće vreme. A pre letovanja pevačica će s partnerom otići u Pribojsku Banju u posetu svojoj majci.

Kurir / Ljiljana Stanišić

Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir