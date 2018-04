PETAK 13. PRIVLAČI PROKLETSTVO I NESREĆU: Srpska ESTRADA progovorila o baksuznom danu i evo da li VERUJE U NJEGA, a njoj CRNA MAČKA svako jutro pređe put

Petak 13 je dan koji se u svetu smatra za najbaksuzniji, naše poznate ličnosti ne plaše se previše.

Većina njih kaže da im se na ovaj datum nikada ništa loše nije desilo, a neki čak smatraju da su to najobičnije gluposti.

Anabela Atijas

- Ne verujem da je to baksuzni dan. Ja sam na petak 13. operisala tumor, dok sam boravila u Švedskoj. Svi su me pitali da li sam normalna da idem na baksuzni dan da se operišem, a ja sam rekla "Ako mi je suđeno da idem taj dan, to znači da će biti dobro". Tako da, ja bih mogla da kažem da mi je u neku ruku to srećan dan.

Bojana Ristivojević

- Da mi niste rekli, ne bih se ni setila da je danas petak 13 (smeh). Ranije sam mnogo više obraćala pažnju na takve stvari, baš sam bila sujeverna. Plašila sam se i petka 13. i kad mi crna mačka pređe put, ali kako sam starija, sve manje pažnje obraćam na to. Ne sećam se da mi se nekada nešto ružno desilo na današnji datum, verovatno nije. Meni su se, recimo, loše stvari događale uglavnom početkom meseca, u tim prvim danima. Ne znam zbog čega, ali je tako.

Viki Miljković

- Ne, ja uopšte ne razmišljam o takvim stvarima. Vernik sam, verujem u Boga i sujeverje me ne zanima.

Tijana Dapčević

- Verujem da postoji dobra i loša energija, samo to. Što se tiče petka 13, crne mačke i ostalih gluposti - stvarno nikada nisam obraćala pažnju na to.

Nada Macura

- Meni je broj 13 srećan. Mnoge lepe stvari su mi se događale na ovaj datum, i danas mi se dosta toga lepog desilo. Kada sam dobijala službeni broj, pitali su me da li želim ovaj koji se završava sa 13 i ja sam bez razmišljanja prihvatila. Mada, poznajem ljude koji obraćaju dosta pažnje na broj 13, u smisli da je baksuzan. Moj profesor kardiologije, koji je inače bio svestski priznati stručnjak, ima je običaj da, kada piše brojeve uvek preskoči broj 13 i umesto njega napiše 12a. Znači, to sujeverje nema nikakve veze sa obrazovanjem, već je to do ljudi. Jedino što ne volim jeste kada mi crna mačka pređe put, a to mi se dešava skoro svakog dana kada krenem na posao. Jedna crna mačka u mom komšiliku baš u vreme kada ja krenem prelazi ulicu i uvek zastane i pogleda me. Ne mogu da kažem da mi se zbog toga dešava nešto loše, ali ipak mi se ne dopada kada je vidim (smeh).

Tamara Milutinović

- Nisam sujeverna evo upravo sam dobila lepe vesti, postala sam tetka i smatram da ništa što se negativno dešava nije povezano sa datumima, samo treba da mislimo pozitivno.

