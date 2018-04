(VIDEO, FOTO) DAN PRED KONCERT Seku obradovale FENOMENALNE VESTI! A EVO kako se sprema za SPEKTAKL!

Pevačica Seka Aleksić privodi kraju poslednje pripreme pred spektakl koji će se održati 14. aprila, a samo dan pred koncert dočekale su je više nego lepe vesti.

Seka ne krije uzbuđenje pred sutrašnje druženje sa publikom u Beogradu, a kako bi svojim vernim obožavaocima priuštila nezaboravan performans na sceni, pevačica je angažovala najbolji tim saradnika uz koje je svaki segment koncerta isplanirala do najsitnijih detalja.



Ipak, i pored šoua koji će prirediti na sceni, Seka je u više navrata istakla da je ipak najvažnije da u prvom planu bude njen moćan glas i hitovi kojima godinama osvaja publiku, jer je to dovoljno da ovo bude koncert za pamćenje.

Dan pre održavanja koncerta, Seku su obradovale divne vesti, a to je da je Arena rasprodata do poslednjeg mesta.

"Rasprodato! Hvala Beograde", poručila je ponosna pevačica, iskoristivši priliku da se zahvali svima koji će sutra prisustvovati njenom beogradskom koncertu.

Pevačica je sa fanovima podelila i delić fantastične atmosfere tokom priprema za muzički spektakl.

