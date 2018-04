MNOGIMA JE PETAK 13. BAKSUZAN: Ali voditeljki Slagalice je potpuno PROMENIO život, evo kako!

Za mene petak 13. ima skroz drugo znacenje. Jednog petka 13. sam rodila nju, najvecu roze bebu od 4100gr. Moju slatkicu i opasnicu Rosu 😄 I toga se sa radoscu setim svakog "baksuznog" datuma ❤❤❤ #sreca #petak13 #mama #zlatomamino #rosa #happymom #lovemybaby #friday13th #friday #mygirl #proud #proudmom #babygirl #momanddaughter #momslife #mom

A post shared by Marija Veljkovic (@mare.veljkovic) on Jan 13, 2017 at 5:09am PST