(VIDEO) URLAO, PLJUNUO JE, POCEPAO JOJ STVARI: Svi detalji SVAĐE NENORMALNIH RAZMERA među zadrugarima, obezbeđenje moralo da reaguje!

Sok je Bane branio svog druga, Maca Diskrecija je sve vreme komentarisala Boru Santanu. Sloba Radanović nije mogao da veruje u to šta čuje, pa je počeo da viče na nju.

"Šta ti radi?! Ti mučiš čoveka! Nakazo bre! Nemoj da maltretiraš čoveka više! Nemoj da ga maltretiraš! G*vno si jedno malo smrdljivo! Nemoj da ga maltretiraš više!", a pošto joj se unosio u lice dok je vikao obezbeđenje je da reaguje.

"Nisam ti se obratila!", stala je ona u sopstvenu odbranu.

Inače, Maca je nedavno rekla Bori kako treba slaviti dan kada je preminula njegova majka, što je njega navelo da baci njene stvari u jezero.

Dok su ostali ukućani pružili podršku Bori Santani u ovoj situaciju, on je uzeo džak u kome su se nalazile Macine stvari i iste bacio u jezero, ne obazirući se na nju i na to što ga moli da to ne radi.

"Nisam mogao više da izdržim", rekao je Bora.

U toku svađe, Santana je pljunuo Macu, cepao joj majice i uzeo njene nove stvari iz garderobera i počeo i njih da cepa.

Obezbeđenje je za sve to vreme bilo uz njega.

