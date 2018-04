(VIDEO) SLOBA I MIĆA U ŽESTOKOM OKRŠAJU ZBOG LUNE: Kija se gušila u suzama, pa počela da povraća! Opšti haos!

U rijalitiju su svi učesnici igrali "Igru istine" koja je napravila pravi haos u kući, pa je došlo do sukoba mnogih učesnika.

Jedni od njih bili su Sloba i Kija, koji su se posvađali nakon što je svojoj i dalje zakonitoj ženi da glumi da je tužna, a kasnije i Lepi Mića i Sloba. Lepi Mića i Luna Đogani su ušli u raspravu zbog toga što je blogerka pogrešno razumela da je Mića rekao nešto protiv njene veze sa Slobom Radanovićem, pa mu iz revolta rekla "puši ku.ac".

To je Miću naročito razbesnelo, pa je počeo da viče. Pevač je skočio u odbranu svoje devojke, pa su se međusobno "počastili" psovkama. Između njih je zamalo došlo do fizičkog okršaja. Mića je nastavio sa uvredama, a obezbeđenje je istog trenutka uletelo u Belu kuću, kako bi sprečilo da dođe do neželjenog sukoba.

"Puši mi ku.ac pet puta, ti mala. Ološu mali. Smeće malo", vikao je Mića na sv glas.

Sa druge strane, Kristini Kockar nije bilo dobro, pa je povraćala u dvorištu, a Ana Korać je pokušavala da je uteši.

