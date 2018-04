MILICA DABOVIĆ PROGOVORILA O SIMONU: Srećna sam da ne moram nikog da trpim! Ali on razmišlja da se vrati i da mi NAUDI!

Poznata košarkašica Milica Dabović preživela je porodično nasilje kada je njen bivši dečko Šime Šiklić Simon prebio.

Iako joj je bilo veoma teško, ona je uzdignute glave izašla iz teškog razdoblja u svom životu, a sada je otkrila da njen bivši želi ponovo da joj naudi!

Naime, ona je otkrila da je sada napokon srećna, ali i da njen bivši želi da se vrati u njen život:

"Srećna sam, sada sam konačno srećna da ne moram nikog da trpim. Ja treba da čekam kad će on mene zbog te svoje ljubomore da premlati, a da pritom on izlazi i da ja nakon toliko meseci saznam da me je varao i trošio moj novac. On razmišlja o tome kako će da se vrati, da se šećka, da meni naudi opet", rekla je Milica u Magazinu In.

Ona je otkrila da dete odgaja potpuno sama i da joj to odgovara:

" Mama i tata mi pomažu, ali ja sam tu sama sa njim. Ja sam tako odlučila. Čekala sam dete 30 godina", rekla je Milica.

