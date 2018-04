PARE OD RIJALITIJA ULAŽE U POSAO: Miki sa psima i svinjama traži tartufe

Pčelar odlučio da se posle "Zadruge" pridruži ocu, koji je već krenuo u lov na najskuplje pečurke na svetu, koje po kilogramu koštaju od 700 do čak 5.000 evra

Miki Đuričić će se odmah po izlasku iz "Zadruge" posvetiti novom poslu - traženju tartufa, koji po kilogramu koštaju od 700 do čak 5.000 evra!

foto: Shutterstock

Miki je odavno planirao da se bavi time, ali kako je u taj posao potrebno dosta ulaganja, morao je da sačeka dok ne sakupi dovoljno novca. Zbog toga je po ko zna koji put ušao u rijaliti jer će tako brzo i sigurno zaraditi pare, koje će odmah investirati u novi biznis.

Kako smo saznali od ljudi iz njegovog okruženja, Đuričić je pre ulaska u "Zadrugu“ već obezbedio dva šteneta specijalne rase lagoto romanjolo, koja je dresirana upravo za potragu za tartufima. Pored njih, verovatno će sa sobom voditi i nekoliko svinja, koje su takođe odlične u traženju skrivenih pečuraka u zemlji. Pse je pazario od poznanika i koštali su ga 1.000 evra, s tim što ih Miki još nije platio!

foto: Profimedia

U Sremu, tačnije u okolini Kupinova, gde je on odrastao, postoji više lokacija gde se mogu pronaći ove skupocene pečurke, koje nazivaju jestivim dijamantima.

"Miki mi je rekao da će se isključivo time baviti kad izađe iz 'Zadruge'. Svašta je radio, ali se nigde nije dugo zadržao. Mislim da će mu potraga za tartufima dobro leći jer on voli prirodu. Pričao mi je da se detaljno raspitao gde sve u Srbiji ima tih pečuraka, planira da obiđe i neke delove Banata, predele oko Pančeva, Valjeva i Niša. Psi i svinje pomoći će mu u potrazi", rekao je za Kurir Mikijev prijatelj, koji je zamolio da mu ne pominjemo ime.

foto: Shutterstock



Novac koji bude zaradio u rijalitiju Đuričiću će dobro doći jer sigurno prvih nekoliko meseci neće zarađivati od tartufa.

"Našao je već i gde će prodavati pečurke. Direktno će ih izvoziti u Italiju preko rođaka koji tamo živi. To će mu mnogo značiti jer je tako cena veća", kaže naš sagovornik.

foto: Dragan Kadić

Do Mikijevog oca Mirka Đuričića poslednjih dana bilo je nemoguće doći. Na telefon se uopšte ne javlja, a njihove komšije kažu da je on preko dana uvek van kuće, to jest ide u potragu za tartufima.

"Videla sam ga prekjuče predveče, kaže da je išao da traži gljive. Ne znam da li je nešto našao, ali vidim da stalno ide u polje. Nije on jedini iz Kupinova koji traži te tartufe, ima još ljudi koji se time bave. Znam da su dvojica to prodavali i da su dosta para dobili", rekla nam je komšinica Đuričića.

foto: Printscreen

Mikijev brat poručio PRIHVATAMO NADEŽDU ZA SNAJKU

Mikijev brat Neša navija da Đuričić ostane s Nadeždom Biljić, s kojom je imao seks u rijalitiju. - Ako se on odluči za Nadeždu, mi je oberučke prihvatamo. Nadežda je boem kao i Miki - izjavio je Neša. foto: Printscreen A šta na to kaže Nadeždina majka Slavica? "Videćemo šta će biti između njih dvoje. Oni su meni nespojivi. Bez obzira na sve, podržavam Nadu. Ne mogu da kažem ništa, jer dečka ne poznajem. U svakom slučaju, Mikiju će ići na štetu ako Nadu bude iskoristio, ali šta ćemo, to je život", kaže Slavica.

(Kurir / Ivan Ercegovčević/ Foto: Profimedia, Shutterstock, Stefan Jokić, Dragan Kadić, Pritnscreen)

Kurir

Autor: Kurir