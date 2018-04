NATAŠA BEKVALAC O PORODIČNOM NASILJU: Ne sme da se ćuti, ni trpi! Žrtva mora da kaže problem

Javnost je šokirala vest da je Natašu Bekvalac pretukao suprug Luka Lazukić, sa kojim je pre mesec i po dana dobila ćerku Katju.

Pevačica je zadobila povredu na oku, a Lazukić je dobio zabranu prilaska Bekvalčevoj, zbog porodičnog nasilja.

KOLEGINICE PODRŽALE NATAŠU BEKVALAC KOJA JE PRETRPELA NASILJE: Kakav god je razlog, nema opravdanja!

Pre dve godine, Nataša je podržala Kurirovu akciju "Stop nasilju nad ženama" i dala svoj komentar o neprijatnoj temi.

"To je baš ozbiljna tema! Nema šanse da bih trpela ili bila žrtva porodičnog nasilja. To bi moglo da mi se dogodi, ali samo jedanput, posle toga bi trpeo zlostavljanje s moje strane do kraja života. To ne sme da se prećuti, a ni da se trpi. Nije te majka rodila da te drugi biju. Zato ako žrtva ima problem, to mora i da kaže", rekla je tada popularna pevačica.

