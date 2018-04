(VIDEO) KIJA ZA STOLOM PRIZNALA DA I DALJE VOLI MUŽA: Sloba i Luna pobesneli, napustili prostoriju, a onda sami opleli po njoj!

U rijalitiju sve češće dolazi do sukoba između supružnika Slobe Radanovića i Kristine Kije Kockar, zbog njihovog propalog braka.

Juče je Slobina i dalje zakonita žena doživela pravi nervni slom zbog toga što on uporno priča negativno o njihovom braku, što je Kockarevoj postalo neizdrživo. Ona je danas progovorila o tome da li ga i dalje voli.

"Pa nemam šta da kažem na to da li ja njega volim ili ne. Ja sam samo rekla da mi nije svejedno, da su mi pomešana mnoga osećanja. Ja ne želim da budem sa njim kao sa mužem, kao sa čovekom u tom smislu, ali da su mi pomešana mnoga osećanja. Ja jesam došla ovde i rekla sam da su meni osećanja prekinuta hirurški rezom. To je bila moja rečenica. To nije tako. Normalno da mi je sve pomešano, normalno da mi je teško i zato mi je teško bilo kada mi je on rekao kako je uopšte nisam tužna, kao da sam ja došla ovde kao neki rijaliti igrač ne znam ja zbog čega, da mi nije stalo, da sve glumim i tako dalje. Ja vrlo dobro znam kako se osećam. Ne mogu da kažem da ga ne volim. Flaster na srce i osmeh na lice", rekla je Kija.

"Meni se iskreno se.e. Polazi, idemo odavde. Molim te, kreni za mnom. Ne zanimate me više", rekao je iznervirani Sloba Luni, a njih dvoje su otišli u izolaciju.

Njih dvoje su nakon toga seli i zajedno pričali o Slobinoj ženi, a pevač je više puta istakao da ju je branio kada je za to bilo potrebe.

