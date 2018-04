VULETIĆ OTKRIO PIKANTERIJE IZ ŽIVOTA ZERINE HEĆO: A onda je ona priznala kako je zarađivala!

Učesnik Parova Mladen Vuletić otkrio je pikanterije iz života Zerine Hećo, a onda je ona sve priznala.



"Moj prijatelj, a i veliki fan "Parova", ujedno je i veliki fan Zerine, poslao joj je karte i novac da dođe sa drugaricom kod njega, ali one nikada nisu otišle ", rekao je Vuletić, a onda je nastavio:

"Zerina da se pitala nikada ne bi uzela pare, ali je ona morala, a i znam zbog koga je morala da uzme pare".

Ovo se Zerini uopšte nije dopalo i htela je da stavi tačku na ovu priču.

"Sada ću reći jednom za svagda, iako ovde svi aludiraju da sam prostituka želim da stanem na kraj sa tim. Ja sam konobarisala i zarađivala pošteno novac, i za silikone mi je mama podigla kredit imam dokaz za to. Jeste, svašta sam radila, ljudi su se čudili kada su me do ranih jutarnjih časova sretali po kafanama, mislili su da ne radim ništa nego mi momci donose. Jesam imala jednog momka koji me je finansirao i ne vidim ništa loše, ali nisam prostitutka", rekla je Zerina Hećo.

