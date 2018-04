FOLKERKA OTVORENO PRIZNALA: Ovo je moj POROK, uvek je pored mene, u dobru i zlu! Kad mi muž ode na put, ja se BAHATIM!

Sanja Đorđević je jedna od najpopularnijih folk pevačica i važi za jednu od omiljenih koleginica mnogim estradnim ličnostima.

Folkerka je odlučila da otkrije javno svoje poroke, a toga se ne stidi.

"Ja toliko volim cigarete, ona je uvek pored mene kad sam srećna tužna, raspevana i mnogo mi je teško da se od nje odvojim. Ovo je moj porok od 7 razreda osnovne škole i tu sam upala i znam da sam labilna kada su pitanju poroci, nisam se upuštsala u druge poroke", rekla je Sanja i dodala:

"Ceo život me muž opominje, imam svoju prostoriju za pušenje i kad on ode u Sloveniju, sad je tamo, onda se ja bahatim i tu pušim. Majka kad me vidi, uvek me pita: "Bože, Sanja, kad ćeš prestati da pušiš?!", otkrila je pevačica za Blic.

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen Instagram

Kurir

Autor: Kurir