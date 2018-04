NATAŠA BEKVALAC UPLAŠENA I POD VELIKIM STRESOM, NE ODVAJA SE OD DECE: Luka je mrtav za mene! Mesto mu je u zatvoru!

Nataša Bekvalac posle prebijanja ne želi više da čuje za Luku Lazukića!



Pevačica je rekla bliskim prijateljima da je njen suprug, s kojim je pre samo dva meseca dobila ćerku Katju, mrtav za nju i da se nada da će završiti u zatvoru zato što ju je šamarao i udarao rukama i nogama pred njihovom dvomesečnom ćerkom.



Kako saznajemo od izvora bliskog pevačici, ona je i dalje pod velikim stresom. Uplašena je i komunicira samo sa ćerkom, sestrom i roditeljima. Ne može da se smiri i jedina uteha su joj deca, od koje se ne odvaja. Pokušava da zaboravi noć kada je Luka izgubio kontrolu i fizički nasrnuo na nju nakon što mu je pronašla prepisku s drugim ženama.



Ona je s modricama i otocima u subotu dala iskaz policiji, a to će učiniti ponovo u toku ove nedelje. Bekvalčeva ne želi nikad više da se sretne s Lazukićem i od advokata je tražila da se razvode po hitnom postupku! Pokušali smo da kontaktiramo s pevačicom, ali ona nije odgovarala na naše pozive. Njen advokat Nemanja Vlček za Kurir je potvrdio da je pevačica uplašena i da će zbog toga tražiti produženje mere o zabrani prilaska sa 48 sati na 30 dana, kao i pritvor za Luku.

- Imajući u vidu da Nataša Bekvalac strahuje za svoju bezbednost, očekujemo da će sud Luki Lazukiću odrediti pritvor ili da mu se mera zabrane prilaska i komunikacije s Natašom produži na 30 dana zbog mogućnosti da ponovi ovo što je učinio - rekao je Vlček iz advokatske kancelarije „Aleksić“.

Ekipa Kurira pokušala je da dođe i do Lazukića, koji je kod roditelja na Novom Beogradu i, kako saznajemo, nije ni pokušao da kontaktira s Natašom. Vrata nam je otvorio Lukin otac, ali nije želeo ništa da komentariše. Njihov komšija nam je rekao:

- Ne poznajemo tog dečka kao takvog, uvek se javi, pita kako smo kada se sretnemo u zgradi. Žao mi je ovih ljudi, njima je napravio nepotreban osećaj sramote, a oni su, verujte, izuzetno dobri.



Luka je na saslušanju otkrio detalje sukoba.

- Došao sam iz grada i legao da spavam. U nekom trenutku Nataša mi je našla prepisku sa tri ženske osobe. Ishisterisala je i nasrnula na mene. Odgurnuo sam je da me ne bi udarala. U tom trenutku ona je pala - izjavio je Lazukić na saslušanju.

Nataša o nasilju nad ženama

TO MOŽE DA MI DESI JEDNOM I NIKAD VIŠE!



Pre dve godine Nataša je podržala Kurirovu akciju „Stop nasilju nad ženama“ i dala svoj komentar o neprijatnoj temi:

- To je baš ozbiljna tema! Nema šanse da bih trpela ili bila žrtva porodičnog nasilja. To bi moglo da mi se dogodi, ali samo jedanput, posle toga bi trpeo zlostavljanje s moje strane do kraja života. To ne sme da se prećuti, a ni da se trpi. Nije te majka rodila da te drugi biju. Zato ako žrtva ima problem, to mora i da kaže!