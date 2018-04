SREĆA PA NEMAJU DECE: Kijina majka žestoko OPLELA po zetu Slobi, ali ono što je rekla o Luni je ŠOK!

Majka Kije Kockar Nadica Kockar javno je progovorila o čuvenom ljubavnom trouglu pa oplela po svom još aktuelnom zetu dok je ono što je rekla o Luni sve iznenadilo.

"Kija nikada nije napala Lunu, a da je mrzi već bi je napala koliko je tamo. Mi imamo životni moto da se žene ne napadaju. Ja sam njemu oprostila kao zetu. Pa ako je sada našao sebi devojku Lunu, ja mu svu sreću želim", poručila je Nadica.

foto: Printscreen

"Ja sam nju rodila, ja nju jako dobro poznajem. Jedan čovek da joj radi tako nešto i da je izda... ona je to prebolela uz moju pomoć i vrlo lako stala na noge. Ne može to brzo, ali sa njim da se suoči može i te kako! I bolje da se suoči sa njim, nego da se pojede ispred televizora i da ga gleda kako joj se muž ženi, a ona da se jede. Jedino je sreća što nije došlo do poroda između njih, da ne objašnjava detetu kako mu se tajo ženi, ali dobro to je život. Ne možete kada padnete na kolena da vas ona bole ceo život".

foto: Printscreen

Nadica je dodala da je način na koji je Slobodan Radanović ostavio njenu ćerku ružan i da je on kriv za krah braka. Takođe, Zeljkovićeva ne zamera ništa devojci svoga zeta, Luni Đogani, za koju smatra da se samo zaljubila.

"On je ipak tu kriv. Šta je Luna kriva? Dete ima 22 godine. Na njemu je bilo. Kada realno gledate i kada je ušla Kija da se svađa sa Anabelom, on je tu trebalo da ispadne čovek i da stane u njenu zaštitu", rekla je majka Kije Kockar.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto Printscreen

