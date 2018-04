UŠAO JE U STUDIO KOD LEE KIŠ: Voditeljka je ZANEMELA kad je odbio da uradi ono što je tražila od njega!

Lea Kiš otkrila je da je bila šokirana kada je upoznala Đanija i kako je od njega mislila da je kuvar.

"Kada sam sa RTS prešla na Pink nisam znala za mnoge pevače. Jednom mi je došla moja organizatorka i kaže mi da treba da pozovem pevača Đanija kako ima hitove koji su najslušaniji po klubovima. Pristanem ja da ona pozove njega, ali ja nisam znala kako Đani izgleda. Kada je došao dan za snimanje, dolazi Đani, prilazi mi, a ja mu kažem iz kog je restoran pošto sam mislila da je kuvar jer sam imala u studiju ljude koji su predstavljali svoje restorane. On me gleda, a ja mu kažem da ide da se presvuče, a on mi odgovara da će ovako biti obucen. Ja šokirana da će mi kuvar biti u majici mesto uniforme. U tom trenutku prilazi mi organizatorka i kaže mi da je o pevač Đani .Od tada on i ja se uvek šalimo i uvek mi je drag gost", ispričala je Lea Kiš u Pres pretresu.

foto: Dragan Kadić



Voditelj Medić je pitao da li bi pristala da je dobila ponudu da na bilo kojoj televiziji vodi emisiju zajedno sa Žikom Šarenicom, a voditeljka je oduševila odgovorom.

"Žika je sjajan u svom poslu i poznajemo se, ali ne bih vodila emisiju s njim. Ja ne znam kako bih uopšte sa nekim vodila emisiju. Ja sam neko ko u trenutku menja plan u toku snimanja. Volim slobodu kretanja po studiju i ne bih mogla da to radim, a da imam nekog s kim bih zajedno vodila emisiju", rekla je Kišova.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Foto Dragan Kadić/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir