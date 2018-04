(VIDEO) TURBULENTAN POČETAK VEZE: Andrijana Radonjić lije suze zbog Đeksona!

Učesnici Zadruge Andrijana Radonjić i Nemanja Đerić Đekson uplovili su u rijaliti vezu pre nekoliko dana, ali su se već prethodne noći žestoko posvađali.

Svađa je nastala zbog ljubljenja ispod pokrivača.



Naime, Andrijana nije želela da ovo njihovo razmenjivanje nežnosti deluje kao seks, pa je repera oterala od sebe što joj je on jako zamerio.

Ipak, ubrzo se pokajala zbog izrečenog, pa su njih dvoje porazgovarali pored jezera.

"Ja nisam tako lep kao ti, nisam tako savršen kao ti, nisam tako zgodan kao ti. Ja sam se izložio do kraja na tebe. Voleo bih da vratim vreme unazad i da se ne smuvam ni sa jednom od njih, da se smuvam samo sa tobom. Plašim se da ne prestaneš da me ljubiš, da ne prestaneš da me maziš", govorio je Đekson pokušavajući da oraspoloži Radonjićevu.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Jutjub

Kurir

Autor: Kurir